Calciomercato Juventus | accordo pre - Mondiali per Milinkovic | incontro a Torino

, occasione Karsdorp dalla Roma: e c'è anche Odriozola Rick Karsdorp © LaPresseParliamo di ... per il quale nel corso della sosta per il Mondiale, come raccontato da.it, è ..., incontro a Torino con l'agente di Milinkovic - Savic: la società bianconera vuole chiudere un accordo prima dei Mondiali Lafa letteralmente sul serio per Milinkovic - ...Tornano le polemiche arbitrali nei confronti della Juventus, un motivo in più per i bianconeri nel sorridere: Madama incute timoreLe nuvole che da tempo si sono addensate sul futuro di Milinkovic non si sono diradate dopo il summit di ieri a Formello tra Lotito, Tare e il manager Kezman. Ma le nuvole non si sono neppure infittit ...