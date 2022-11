Calcio | Premier League | City ko 2-1 in casa con il Brentford | decide la doppietta di Toney

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 novembre 2022) Manchester, 12 nov. -(Adnkronos) - Impresa del Brentfrd che vince per 2-1 indel Manchesteral termine di un incontro infinito, durato 100 minuti e con un protagonista assoluto: Ivan. L'attaccante originario di Northampton, grande escluso di Southgate nella lista dell'Inghilterra per i Mondiali, ha messo a segno ladecisiva per la vittoria, salendo così a quota 10 gol in appena 14 partite disputate. Un pomeriggio da dimenticare per la squadra di Guardiola che nelle 7 partite finora disputate all'Etihad aveva sempre vinto: non sono bastati 29 tiri (ma appena 6 in porta) e il 74% di possesso palla per avere la meglio sugli uomini di Thomas Frank. Ci si aspettava unrinunciatario visto il 5-3-2 di partenza, invece le Bees hanno avuto un approccio aggressivo che ha ...