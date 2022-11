Calcio | Monza Sensi inizia riabilitazione dopo intervento alla caviglia

MBNews

...00 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva] diretta su app DAZN e canale Zona DAZN 2 (215)...[disponibile con opzione ZONA DAZN attiva] diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214) Sky...Il centrocampista al lavoro al Centro Sportivo Luigi Berlusconi- Mentre ilprepara l'importante match casalingo di domani contro la Salernitana, il centrocampista Stefano Sensi ha iniziato al Centro Sportivo Luigi Berlusconi - Monzello il percorso riabilitativo post ... Calcio Monza tra Lazio e Salernitana. Pessina nella storia: è il primo biancorosso in Nazionale Il centrocampista al lavoro al Centro Sportivo Luigi Berlusconi MONZA (ITALPRESS) - Mentre il Monza prepara l'importante match casalingo di domani contro la Salernitana, il centrocampista Stefano ...La partita Monza - Salernitana di Domenica 13 novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quindicesima giornata del campionato di ...