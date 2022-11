Calcio | Inzaghi | ' auguro a Lukaku di fare un grande mondiale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 novembre 2022) Milano, 12 nov. - (Adnkronos) - "Io sono contento che tre attaccanti su quattro vadano al. C'è grandissima fiducia per tutti, Romelu ci teneva tantissimo a rientrare nelle ultime partite con noi, purtroppo ha avuto un rallentamento, ora sta facendo tutto per gradi: glidiunalla, poi torneranno da noi pernel migliore dei modi". Così l'allenatore dell'Inter Simonein conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta, in merito alla partecipazione aldi Romelu, praticamente mai a disposizione negli ultimi due mesi per due infortuni muscolari