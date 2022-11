Calcio | Empoli-Cremonese 2-0 | Cambiaghi e Parisi decisivi al Castellani nel 15° turno di Serie A

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022) Venerdì sera e anticipo del 15°inA tra. I toscani, al, hanno centrato una vittoria importante in ottica salvezza, grazie alle realizzazioni di Nicolòal 46? e di Fabianoall’88’. Con questo risultato gli uomini di Zanetti sono saliti a quota 17 punti, mentre i grigio-rossi sono in terzultima posizione con 7 punti all’attivo in classifica generale.che scende in campo con un 4-3-2-1: Lammers e Satriano a comporre la coppia offensiva, ispirati da Bajrami. Massimiliano Alvini risponde con un 3-5-2 abbottonato e Bonaiuto-Okereke a formare il duo d’attacco. Nel primo tempo sono gli ospiti a rendersi maggiormente pericolosi e la compagine empolese soffre soprattutto in mezzo al campo ...