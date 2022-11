Calcio | arrestato D' Onofrio | Gravina ' sconcertato | Figc tutelerà reputazione classe arbitrale' **

(Di sabato 12 novembre 2022) Roma, 12 nov. - (Adnkronos) - “Sono, ho subito chiesto riscontro al presidente Trentalange sulle modalità di selezione del Procuratore, in quanto la sua nomina è di esclusiva pertinenza del Comitato Nazionale su proposta del presidente dell'Aia. Una cosa è certa, laassumerà tutte le decisioni necessarie a tutela delladel mondo del calcio e della stessa”. Lo dichiara il Presidente dellaGabrielecommentando la notizia dell'arresto per traffico internazionale di stupefacenti del procuratore dell'Aia Rosario D'

Si e' dimesso dal suo incarico di procuratore capo dell'Aia, l'associazione arbitri, Rosario D'Onofrio, l'ex militare arrestato giovedì nell'ambito di un'operazione della Dda di Milano e della Guardia di Finanza per traffico internazionale di droga. Lo apprende l'ANSA da ambienti arbitrali. Le dimissioni di D'Onofrio,...