Calcio | Allegri | ' Lazio difficile da battere ma dobbiamo dare seguito al filotto positivo'

(Di sabato 12 novembre 2022) Torino, 12 nov. - (Adnkronos) - "Domani è l'ultima prima della sosta, veniamo da un, sapendo che lain trasferta ha preso solo un gol. È una squadrada, Sarri sa organizzare bene le squadre a livello difensivo e poi ha giocatori tecnicamente molto validi, sia nel palleggio che in campo aperto". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia del match con la

Virgilio Sport

E pungolato sulle somiglianze con il tecnico biancoceleste,risponde: "Sarri è un ... Juventus: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie Gasport 12 novembre 2022La Juve cerca il sesto acuto consecutivo per chiudere nel migliore dei modi un tormentato 2022. Massimilianoha presentato in conferenza stampa la partita di domenica sera contro la Lazio : " Mi aspetto una gara difficile, la Lazio sta facendo grandissime cose ... Juve, Allegri e l’ultima scommessa: battere Sarri e il fantasma del calcio-spettacolo TORINO (ITALPRESS) – “Mi aspetto una partita molto difficile, complicata, contro una Lazio molto forte che sta facendo grandi cose. Sarà ...Il tecnico bianconero ha parlato alla vigilia della partita contro la Lazio: "Contento per la convocazione di Miretti e Fagioli" ...