Cagliari-Pisa | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 12 novembre 2022) La tredicesima giornata diB regala un match tra due squadre in difficoltà, ma con l’obiettivo di arrivare ai playoff.vede la decima contro la quattordicesima, distanti solo due punti e a metà tra la zona playout e quella playoff. Per questo diventa una gara fondamentale per entrambe: permetterebbe di non perdere il treno di quelle davanti e di non venire risucchiati da quelle dietro. All’Unipol Domus disarà una vera e propria battaglia, con calcio d’inizio alle 14.00. Il momento delle due squadre (Credit foto – pagina FacebookSporting Club)Zero vittorie nelle ultime quattro per il, che ha visto inerme le squadre del gruppone davanti scappare via. Il Brescia, ottavo, è distante solo tre punti, ma è necessario, perciò, tornare alla ...