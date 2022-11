Caduti di Nassiriya | 19 mo anniversario ricordato da Mattarella e Meloni

(Di sabato 12 novembre 2022) I messaggi delle massime autorità in occasione del ricordo deidie in tutte le operazioni di pace L'articolo proviene da Firenze Post.

Roma, 12 nov. " "Sono trascorsi 19 anni dal tragico attentato di: ricordiamo i nostri connazionali, militari e civili, ma in questa triste ricorrenza ricordiamo anche tutti gli altri nostrinelle varie missioni di pace in Afghanistan, Iraq, ...'Un ricordo per gli italiani che diciannove anni fa persero la vita in un terribile attentato a. Onore aimilitari e civili'. Lo scrive su Twitter il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.20:10 - Aula bunker intitolata a Falcone e Borsellino: l’ingresso di Mattarella +++19:04 - Covid, Cascio: “fa meno paura ma la quarta dose resta fondamentale” +++18:29 - Caltanissetta, lunedì una tapp ...TERNI - Terni ha celebrato il diciannovesimo anniversario dell'attentato di Nassiriya costato la vita a dodici carabinieri, cinque militari dell'esercito, due civili italiani e ...