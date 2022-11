Bufera su Wanda Nara | ma non per le vicende matrimoniali L’accaduto

Leggi su 361magazine

(Di sabato 12 novembre 2022) riguarda un presunto abuso edilizio denunciato dai vicini Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera e da altri quotidiani, la showgirl argentinasarebbe stata colpita da una serie di denunce da parte dei condomini della palazzina dove viveva con Icardi. Secondo quanto emerso, nell’appartamento vicino San Siro a Milano,avrebbe costruito abusivamente una veranda per chiudere uno dei terrazzi della casa. Un abuso che nel tempo sarebbe stato sanato ma in ritardo. Ciò avrebbe compromesso la possibilità per il condominio di usufruire del superbonus fiscale del 110 per cento, al fine di riqualificare il palazzo del valore di 17 milioni di euro. I proprietari, dunque, sarebbero intenzionati a chiedere i danni per aver perso la possibilità economica di riqualificazione. Leggi anche: TOTTI E ILARY ...