Brescia | il foreign fighter italiano accusato di tortura | terrorismo e odio razziale

Leggi su open.online

(Di sabato 12 novembre 2022) La polizia diha arrestato un 28 ennedi origini marocchine. L’accusa è di sequestro di persona e lesioni personali «aggravati dall’avere adoperato sevizie e agito con crudeltà nonché dalla finalità die dell’». L’uomo, attualmente detenuto, nel 2019 era stato prelevato a Kobane (Siria). Dove era stato catturato dalle Unità di protezione popolare curde. A riportarlo in Italia funzionari della Digos die della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Venne quindi arrestato per partecipazione ad associazione con finalità di, in quanto, dopo un’adesione ideologica alla Jihad islamica iniziata in Italia e completata in Germania, era partito per la Siria ...