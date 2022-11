Borse e investimenti | secondo Mercati24 focus su Fed e Oro

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 12 novembre 2022) Mercati finanziari di nuovo in rosso dopo che la Fed ha rivisto i tassi al rialzo di 75 punti base. Una mossa questa che non ha di certo sorpreso le sale operative, in quanto era stata ampiamente prevista. Al contrario,gli esperti di.com, quello che ha influenzato negativamente ledi tutto il mondo è stato il discorso di Jerome Powell. Le parole del presidente della Fed, infatti, hanno sottolineato come lo scenario sia può cupo del previsto e, proprio per questo la fase “restrittiva” dovrà necessariamente durare più a lungo. E come se non bastasse Powell ha ribadito che l’obiettivo di riportare l’inflazione intorno al 2% resta primario, pertanto sarà necessario “fare di più”. Tradotto in parole povere significa che la Fed potrebbe tornare ad alzare nuovamente i tassi di interesse più volte da qui alla fine ...