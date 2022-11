Bonus a redditi più bassi e aumento stipendi contro inflazione | ecco perché servono

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 12 novembre 2022) (Adnkronos) –per ipiù, aumenti limitati dio, aiutiil caro bollette e azioni a lungo terminelo shock energetico. Per Carlo Altomonte, docente di Politica monetaria europea all’Università Bocconi, sono questi gli interventi da mettere in campoil caro. Come spiega Altomonte a Money.it l’dei prezzi può essere contrastato con una serie di azioni limitate. Ma non con una misura come l’estensione della flat tax per isuperiori ai 65mila euro, un intervento che a suo giudizio dovrebbe essere rimandato a dopo la fine della crisi energetica. Il primo passo riguarda gli: bisogna evitare, spiega il professore, di ...