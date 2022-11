Bologna-Sassuolo | Ferguson che meraviglia | tiro a giro e gol VIDEO

Sky Sport

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Aebischer a fine primo tempo FLOP: Traorè a fine ...1 - 0 MOVIOLA 1 - È iniziata la partita. 8 Fase di ... Bologna-Sassuolo 3-0, il risultato in diretta LIVE Bologna-Sassuolo (calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per la 15esima giornata di campionato in Serie A, in campo per l'ultimo turno dell'anno solare 2022… Leggi ...Primo tempo che si chiude con il Bologna legittimamente in vantaggio. La squadra di Thiago Motta crea e mette il Sassuolo sulla difensiva. Ci prova Arnautovic e poi arriva il vantaggio di Aebischer su ...