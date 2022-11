Bologna Sassuolo 1-0 | Laurientè impegna Skorupski su punizione

(Di sabato 12 novembre 2022) Al Dall’Ara, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Dall’Ara,si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2022/23.1-0 MOVIOLA 1? – È iniziata la partita. 8? Fase di studio – Ilcontrolla il gioco con il suo possesso palla ma sin qui molto sterile,con il baricentro basso e in attesa. 14? Attacco– Lancio in profondità per Aebischer che parte sul filo del fuorigioco e di testa prova a servire Arnautovic ma il tocco non è preciso e Consigli blocca. 17? Occasione– Thorstvedt perche dal ...

I tifosi delhanno mostrato un cartellone durante la partita contro ilche invitava a boicottare i mondiali in Qatar I tifosi del, come molti altri, hanno mostrato il loro disappunto ...Problemi per Thiago Motta durante il riscaldamento: dolore al ginocchio e cambio di formazione all'ultimo minutoCambio di formazione all'ultimo in. Thiago Motta ha dovuto rivedere i suoi piani durante il riscaldamento. Thiago Motta © LaPresseProblema fisico per Cambiaso che durante i consueti esercizi pre - partita ha accusato ... Bologna-Sassuolo 1-0, il risultato in diretta LIVE Si è concluso da pochi istanti il primo tempo di Bologna-Sassuolo, gara valida per la 15^ giornata di Serie A. Al Dall'Ara è la squadra di Thiago Motta a fare la partita e a ...Probabili Formazioni Serie A: scopri le probabili formazioni del prossimo turno di Serie A. Per ogni partita titolari, squalificati, indisponibili e diffidati.