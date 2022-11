Bollette | arriva la rivoluzione | come si pagano da oggi

(Di sabato 12 novembre 2022) Il decreto Aiuti quater si occupa anche del caro. E non potrebbe essere altrimenti, dato che è un'emergenza che Giorgia Meloni aveva promesso che avrebbe affrontato una volta diventata presidente del Consiglio. Il governo ha infatti deciso di stanziare i primi 9,1 miliardi destinati a dare una risposta immediata a famiglie e imprese. “Ci sono aiuti alle imprese per il caroriguardo al credito d'imposta - ha dichiarato la Meloni in conferenza stampa - per i consumi di energia fino al 31 marzo 2023, consentiremo una rateizzazione sulla parte dell'aumento rispetto all'anno precedente, per un minimo di 12 mesi e un massimo di 36 rate e coperta fino al 90% con garanzia Sace”. Più precisamente, il decreto Aiuti quater approvato in Consiglio dei ministri prevede “per fronteggiare l'incremento dei costi dell'energia, le imprese ...

