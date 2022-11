Blue Economy | sviluppo delle competenze | call da 7 | 7 milioni di euro

Leggi su ildenaro

(Di sabato 12 novembre 2022) Via al bando ‘Carriere blu per un’economia blu sostenibile’, nel contesto del Fondopeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura. L’obiettivo è contribuire alloe fornire le opportunità per carriere marittime attrattive ed ecologiche, in grado di sostenere le iniziative del Green Dealpeo a favore di un’economia blu sostenibile. Nello specifico, laintende supportare progetti di cooperazione innovativi tra l’industria dell’economia blu, enti educativi e altri stakeholders per promuovere le carriere marittime e l’acquisizione o l’aggiornamentoutili, indirizzandosi a unaseguenti tematiche o una combinazione di esse: sviluppare materiale educativo innovativo per ...