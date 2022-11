BJK Cup 2022 | Svizzera e Repubblica Ceca volano in semifinale

(Di sabato 12 novembre 2022) Labatte il Canada e vola innelle Billie Jean King Cup Finals, che si stanno disputando sul veloce indoor dell’Emirates Arena di Glasgow (Scozia). Il team rossocrociato, finalista lo scorso anno e prima testa di serie, ha superato 2-1 le canadesi grazie alla vittoria di Golubic nel singolare d’apertura, una rimonta per 2-6 6-3 6-4 contro Bianca Andreescu, e a quella di Belinda Bencic, che nel secondo match ha sconfitto per 6-0 7-5, in poco meno di un’ora e mezza di partita, Leylah Fernandez. Ininfluente il doppio con Gabriela Dabrowski e Leylah Fernandez che hanno conquistato il punto della bandiera battendo per 6-2 6-1 Jil Teichmann e Simona Waltert. Le svizzere affronteranno nel penultimo atto la, che ha sconfitto sul 2-1 gli Usa grazie ai successi nei due ...

