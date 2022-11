BJK Cup 2022 | Repubblica Ceca-Stati Uniti 2-1 | impresa delle ceche che volano in semifinale

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022) La Billie Jean King Cup ha completato il quadrosemifinaliste di domani sera. A Svizzera, Australia e Gran Bretagna si aggiunge sorprendentemente la, che sorprende gligià con i due singolari e guadagna il pass per il penultimo atto di domani contro le rossocrociate. Un successo costruito già nel primo match di giornata, quello tra Marketa Vondrousova e Danielle Collins. Da sotto 3-1, la giocatrice esteuropea ha inserito le marce alte, vincendo otto giochi di fila e lasciando le briciole ad una numero 14 del mondo sempre più in crisi, che non ha potuto far nulla per mettere le cose a posto e confermando come lasia una giocatrice a lei storicamente indigesta, incassando la terza sconfitta in altrettanti match. L’incombenza è rimasta così sulle ...