Bijol lascia l’auto sulle strisce | il gesto ‘folle’ di una donna | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 12 novembre 2022) Una delle sorprese più belle nel campionato di Serie A è Jaka, il calciatore dell’Udinese è stato protagonista di un ottimo inizio di stagione. Il suo nome è circolato nelle ultime ore anche per una vicenda che non riguarda il mondo del calcio. Il club bianconero è in leggero calo dopo un avvio strepitoso, nell’ultima partita è arrivato solo un pareggio contro lo Spezia. La squadra di Sottil si è già costruita la salvezza, in attesa della sfida contro il Napoli i punti in classifica sono 24. In 14 partite l’Udinese ha conquistato 6 vittorie, poi 6 pareggi e due sconfitte.si è preso la maglia da titolare e si candida ad un ruolo da grande protagonista. Una vicenda fuori dal campo non è passata inosservata.del calciatore dell’Udinese è stata imbrattata da una, in segno di protesta per un ...