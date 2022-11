(Di sabato 12 novembre 2022) Roma, 12 nov — Mercoledì scorso, poche ore prima delle elezioni di Midterm, il presidente Joesi è espresso con le seguenti parole di fronte ai giornalisti che gli chiedevano una dichiarazione sulla ritirata russa da Kherson: “Penso che il contesto sia che si stiano ritirando o meno da Fallujah…” per poi lanciarsi in un evidente sforzo titanico per cercare di ricordare dove si trovassero realmente le truppe russe e solo l’intervento di un provvido giornalista ha potuto riportare ordine (?) nella testa del Presidente dem. Triplicedi: “I Russi si ritirano da Fallujah”… Durante lo stesso discorsosi è anche impappinato cercando di pronunciare, senza successo, il termine ‘apocalyptic’ . Ma l’exploit del presidente democratico non si ferma qua. Pochi secondi dopo, con il candore di chi evidentemente ...

Il Primato Nazionale

... con un numero altissimo di vittime e pochi risultati militari da una parte e dall'. Una sorta ... Il presidente americano Joenon vuole forzare la mano, imponendo qualcosa in particolare alla ...Le forze di Mosca si sono ritirate a Est, sulla riva sinistra del fiume Dnepr, in un'dura ... Intanto l'amministrazioneè divisa con parte del governo che vorrebbe premere su Kiev affinché ... Biden, altra valanga di gaffe: è convinto che la Russia abbia invaso l’Iraq (Video) Biden e Xi Jinping, che si incontreranno al G20 a Bali, hanno lo stesso problema. L’antagonismo e la rivalità tra Usa e Cina sono evidenti: ma la separazione di due economie cresciute in simbiosi per ..."Il presidente Biden in qualche modo esce rafforzato" dalle midterm, spiega Dottori, "e la sua agenda non dovrebbe cambiare".