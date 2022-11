Biblioteca Angelo Mai | fondi del Pnrr per digitalizzare il patrimonio storico

Leggi su bergamonews

(Di sabato 12 novembre 2022) Bergamo. È di pochi giorni fa la conferma dell’assegnazione allacivicaMai della possibilità di realizzare 961.500 immagini digitali grazie deideldedicati alla digitalizzazione delculturale lombardo. Il finanziamento sarà destinato alla realizzazione di tre progetti che si sono classificati ai primi posti delle rispettive graduatorie di assegnazione. Il primo è “Bergamo:inComune. Progetto di digitalizzazione della documentazione storica degli edifici di proprietà comunale (secc. XV-XX)”. L’archiviodel Comune di Bergamo, in particolare quello di Antico Regime, si caratterizza per la ricchezza della documentazione che, per alcuni oggetti, copre continuativamente un arco cronologico di più secoli a cavallo ...