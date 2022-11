Benzema rassicura i francesi | “Sono in buone condizioni | il 22 novembre sarò pronto”

(Di sabato 12 novembre 2022)è stato intervistato da Amazon Prime nella serata a Lione in cui ha condiviso con i suoi tifosi il pallone d’oro. Il centravanti francese ha parlato del premio e dei suoi ex sostenitori: “E’ qualcosa di magnifico. Grazie al Real Madrid per aver reso il mio sogno realtà. Grazie anche al Lione che mi ha cresciuto si da piccolo. E’ stato bello condividere il premio con tutta la gente di Lione.sicuro che i tifosi dell’OL siano orgogliosi di me”.ha poi parlato del Mondiale: “Il Mondiale sarebbe un grande regalo per me. Ogni partita sarà una finale. Le mieil 22 sarannoper l’esordio”. SportFace.

