Belotti | l’ex agente | «Mi tradì Siamo in causa da 4 anni»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 12 novembre 2022) Sergio Lancini, exdi Andrea, che si è separato dal calciatore della Roma nell’estate del 2017, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport, in cui ha chiarito come sono andate le cose «Mi voltò le spalle improvvisamente e senza una ragione. Non rispondeva più al telefono e non si faceva più trovare. Ricevetti un unico messaggio, tre mesi dopo, con cui mi chiese di non parlare più a suo nome». Lancini spiega che la situazione conè arrivata addirittura in tribunale: «Non avevo mai ricevuto alcun compenso per l’attività svolta dal suo approdo al Torino in poi, per questo sono stato costretto a rivolgermi all’autorità giudiziaria, che da quattrosi sta occupando del caso» La situazione è complessa al momento pendono addirittura due giudizi «Il primo riguardante il risarcimento per la ...