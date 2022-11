Belen Rodriguez e il ritorno di fiamma con De Martino | “Santiago pensa che siamo due matti”

Leggi su diredonna

(Di sabato 12 novembre 2022)e Stefano Desono ormai tornati insieme da mesi e non solo non si nascondono più, ma si comportano come una vera famiglia allargata, in cui spesso è il conduttore a occuparsi di Luna Marì, la bambina che lei ha avuto da Antonino Spinalbese. I due non dovranno nemmeno risposarsi, come si era inizialmente ventilato, visto che nei fatti non hanno mai divorziato: in passato quando si erano lasciati le pratiche non erano state concluse. Ora entrambi non sembrano avere nemmeno più alcun dubbio sui sentimenti che provano l’uno per l’altra, anche se, il figlio che hanno in comune e che oggi ha nove anni, sembra scherzare su quanto accaduto: “Lui ormai è un ragazzino. Anche se dorme ancora con noi – ha raccontatoa Maurizio Costanzo, ospite del ...