Beautiful | anticipazioni dal 14 al 19 novembre 2022 | Ridge e Brooke preoccupati per Eric

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 12 novembre 2022) Il segreto riguardante lo strano triangolo amoroso tra, Quinn e Carter sarà ancora una volta al centro delle vicende die l'ostinazione dell'uomo a tenere tutto per sé farà sì checerchino di capire come stanno le cose. I due, negli episodi in onda dal 14 al 19, saranno moltoper lui visto che il Forrester non sarà felice nonostante la riconciliazione con Quinn. Nel frattempo, Steffy e Finn ritroveranno la loro intesa., trame dal 14 al 19dà risposte evasive achiederà a suo padre perché abbia deciso di far tornare Quinn a casa e lui gli ...