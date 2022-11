BB14 battuta | la corazzata Orzinuovi sempre capolista a punteggio pieno

Bergamo & Sport

Al rientro sul parquet nonostante l'annunciata reattività dei veneti, laha risposto colpo su colpo sicchè si è andati a disputare i dieci minuti finali con la consapevolezza di potercela fare. ...Al rientro sul parquet nonostante l'annunciata reattività dei veneti, laha risposto colpo su colpo sicchè si è andati a disputare i dieci minuti finali con la consapevolezza di potercela fare. ... Bergamo Basket battuta in casa da Orzinuovi per 51-72 « Bergamo e Sport Basket Serie B. Bergamaschi sconfitti nella sfida di sabato 12 novembre: finisce 51-72. Il team bresciano mantiene l’imbattibilità e resta al comando. Tutto secondo copione: facile per la corazzata Or ...Dopo aver agguantato il pari all'ultimo secondo, i gialloneri vincono all'overtime. 25 punti di Genovese, perfetto dall'arco ...