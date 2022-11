Basket | Qualificazioni Mondiali 2023 | i convocati dell’Italia per la sfida alla Georgia

(Di sabato 12 novembre 2022) All’indomani della sconfitta di Pesaro dopo un supplementare con la Spagna, la Nazionale italiana ditorna ad allenarsi, pronta a disputare il prossimo match di qualificazione ai. La banda di Gianmarco Pozzecco infatti, oggi, nel primo pomeriggio, voleràvolta di Tbilisi, dove lunedì 14 novembre affronterà la. Rosa di quattordici atleti per il ct tricolore: sono estati esclusi dlista Davide Moretti, Mouhamet Diouf e Nicola Akele. I: #0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia) #1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna) #6 Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano) #16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia) #17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, EA7 Emporio Armani Milano) #24 ...

Pesaro - Ieri sera in una Vitrifrigo Arena sold aut è tornato il grande. Una partita, quella fra Italia e Spagna entusiasmante, tiratissima che ha offerto un grande ...per le...Il dato che sicuramente mette in chiaro un aspetto su cui gli Azzurri devono migliorare è quello relativo ai rimbalzi: 45 Spagna, 27 Italia (dove i migliori rimbalzisti tricolore sono stati Pajola e ...Gli Azzurri dovranno sicuramente migliorare la precisione al tiro dalla lunga distanza, dove ieri sera le statistiche sono rimaste leggermente più basse (10/33, 30.3%) nonostante il roster disponga di ...