Banksy in una città martire dell’Ucraina L’artista posta una sua opera dipinta su un muro di Borodjanka

La mostra termina i capolavori di, da "Girl with the balloon", situato nelle scale del Waterloo Bridge di Londra, a "Bomb Love" . "Questa èmostra tra le più comunicative che potessimo ......che giocano con un ostacolo anticarro - nello specifico un cavallo di frisia - come se fosse... IL CASOIN UCRAINA: POCHI DUBBI L'attenzione mediatica nasce dal fatto che il fotografo Ed ...A Bologna, dall’11 novembre, viene proposta per la prima volta una straordinaria mostra con tre interpreti del mondo contemporaneo che dominano la scena artistica internazionale, riuniti in un inedito ...Non c’è stata ancora nessuna rivendicazione ma sembrerebbe che il famoso street artist sia in Ucraina e si sia manifestato con due opere significative ...