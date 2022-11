Atp Finals | cosa dirà il torneo di Torino senza italiani | l’ennesima sfida di Nadal e Djokovic alle nuove generazioni

(Di sabato 12 novembre 2022) La scena degli otto tennisti migliori al mondo che lo scorso anno passeggiavano e posavano sotto i portici diper gliera un sogno. C’erano, Zverev, Medvedev, Tsitsipas e poi c’era un azzurro, Matteo Berrettini. Ma non finiva qui: la prima riserva dei “magici 8” era un altro italiano, Jannik Sinner, che poi entrò in gioco proprio per il forfait di Berrettini nella partita contro Zverev. Duea giocare tra i maestri, uno di 25 e l’altro di 20 anni. Il futuro del tennis è azzurro, tutti lo pensano e tutti lo dicono, nessuno smentisce. Un anno è passato, siamo di nuovo aATPe nella foto di gruppo questa volta non appare nessun italiano, nemmeno tra le riserve. Sinner e Berrettini sono in questo momento al 15esimo e al ...

Nella conferenza stampa che precede ledi Torino il Top 3 mondiale ha raccontato le sue sensazioni, in vista dell'esordio che lo vedrà domani in campo contro il canadese Felix Auger ...La stagione dimezzata dalle note vicissitudini gli ha impedito di trovare la continuità sperata, ma da metà settembre ha ingranato le marce alte e lesono il luogo ideale per alzare la voce e ...Intervista all’ex tennista azzurro: “Previsioni Dico Djokovic, ma non sarà affatto facile. Sarà un torneo molto combattuto” ...Lo dice Novak Djokovic parlando in italiano nell’intervista a SuperTennis a margine del media day delle Atp Finals di Torino. “E’ un piacere tornare in Italia, qui mi sento come a casa”, ha aggiunto ...