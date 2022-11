Aria di rinnovi in casa Napoli | dopo Anguissa tocca ad altri tre azzurri

Ediltecnico.it - il quotidiano online per professionisti tecnici

Soltanto questa settimana le notizie die cancellazioni da parte dei vari network hanno riempito le giornate degli appassionati di ...per il fatto che la cancellazione fosse nell'già da un ...... 'Juvedi Conte', si legge sul quotidiano meneghino. Pace possibile con Agnelli, in estate può ... 'Milan grandi firme', Pioli e Giroud: ecco iper rivincere insieme, questi i temi legati al ... VMC: moda o soluzione tecnica Il contratto del bosniaco sarà prolungato, con stipendio "tagliato". Durante la finestra invernale, quando il tedesco cambierà maglia, occhi sull'esterno del Valencia: può arrivare in prestito. Marcus ...Un club in forte pressing, proprio mentre la situazione di Zaniolo si fa sempre più calda: il calciatore può davvero cambiare aria.