Argentina | Messi | 'Questo gruppo mi ricorda quello del 2014'

La Gazzetta dello Sport

... "ListItem", "position": 1, "name": "Senza Categoria", "item": "https://www.itasportpress.it/senza - categoria/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Sacchi: ', ultima ...Ci dà brevima specifici così sappiamo cosa fare. Se dai tante informazioni e lunghe è più facile sbagliare". Sul Mondiale: "Spagna favorita Penso lo siano Brasile ema noi ... Argentina, Scaloni convoca Dybala, Di Maria e Correa. Quanta Serie A con Messi Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", Arrigo Sacchi, ex ct della nazionale azzurra, fa il punto su 2 nazionali che vogliono far bene al mondiale in Qatar, Belgio ed Argentina: ...Arrigo Sacchi si prepara al Mondiale, analizzando giocatori e squadre che prenderanno parte al torneo in Qatar. L'ex allenatore ne ha parlato con La Gazzetta dello Sport. Che ne ...