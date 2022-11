Arearea vince il “Boarding Pass Plus” con il progetto per Go25!

Leggi su udine20

(Di sabato 12 novembre 2022) Raggiungendo il massimo punteggio, la Compagniasi è aggiudicata il bando triennale “” promosso dal Ministero Italiano della Cultura (MiC), con il“Go Towards” (letteralmente “andare verso“).sarà così capofila di unche coinvolgerà ben sette partner stranieri, europei e non solo, e altre tre compagnie di danza contemporanea italiane: Abbondanza/Bertoni, AdArte e Sanpapiè. «Siamo particolarmente orgogliosi di questo risultato – hanno spiegato Marta Bevilacqua e Roberto Cocconi, direttori artistici della Compagnia friulana -. Per noi è infatti particolarmente significativo non solo per il piazzamento raggiunto, ma soprattutto il fatto che “Go Towards” nasce dalla ricerca artistica condivisa assieme a tutti i partner, ...