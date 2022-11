(Di sabato 12 novembre 2022) Roma – Rosariosi è dimesso dal suo incarico didell’Aia (Associazione italiana).è statogiovedì scorso nell’ambito di un’operazione della Dda di Milano e della Guardia di Finanza per traffico internazionale di droga. Le dimissioni disono state presentate lo stesso giorno dell’arrestoche da quanto trapela si ritiene parte lesa e starebbe valutando azioni legali. “Sono sconcertato, ho subito chiesto riscontro al presidente Trentalange sulle modalità di selezione del, in quanto la sua nomina è di esclusiva pertinenza del Comitato Nazionale su proposta del presidente dell’Aia. Una cosa è certa: la Figc assumerà tutte le decisioni necessarie a tutela della reputazione del ...

Già nella mattinata di oggi, 12 novembre, l'associazione italianaha annunciato le prevedibili dimissioni del Procuratore. Tra l'altro D'Onofrio era già finito nel mirito della Procura Figc ...Il calcio è un lavoro e dobbiamo tutti prenderlo seriamente,compresi'. Sull'episodio di Basilea - Sion, infine, Balotelli si esprime così: 'Non continuerò a rischiare la mia salute in campo ... Arbitri, choc all'Aia: arrestato il procuratore D'Onofrio Rosario D'Onofrio ha presentato le dimissioni da procuratore capo dell'Aia, Associazione Italiana Arbitri, dopo essere stato arrestato per droga.Dopo una carriera fatta di alti, ma soprattutto di bassi Mario Balotelli sembrava sulla giusta strada. Dopo un'esperienza piuttosto positiva in Turchia anche nei primi mesi in Svizzera, con ...