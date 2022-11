Anpas Toscana | Dimitri Bettini confermato alla presidenza per il prossimo quadriennio

(Di sabato 12 novembre 2022) I temi forti per l'impegno dei volontari: welfare, assistenza alle fragilità e un'interlocuzione più stretta con le istituzioni. Giani: "Premio per il grande lavoro sui ...

I temi forti per l'impegno dei volontari: welfare, assistenza alle fragilità e un'interlocuzione più stretta con le istituzioni. Giani: "Premio per il grande lavoro sui ...conta 160 associazioni, 400 mila soci e 40 mila volontari in tutta la. "L'impegno è grande " ha detto Bettini " ci aspettano quattro anni di lavoro su temi di grande importanza ...I temi forti per l’impegno dei volontari: welfare, assistenza alle fragilità e un’interlocuzione più stretta con le istituzioni. Giani: “Premio per il grande lavoro sui territori” ...FIRENZE: Dimitri Bettini è stato confermato per acclamazione alla presidenza di Anpas Toscana, le congratulazioni del presidente della Regione Toscana ...