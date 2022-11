Anne Hathaway | l' icona di stile e del cinema compie 40 anni

(Di sabato 12 novembre 2022)festeggia 40, passati tra set e red carpet BUON COMPLEANNO Demi Moore60, guarda gli scatti della sua carriera TRA ARANCE E MARE Mick Jagger, vacanze in Sicilia GUARDA ...

festeggia 40 anni, passati tra set e red carpet BUON COMPLEANNO Demi Moore compie 60 anni, guarda gli scatti della sua carriera TRA ARANCE E MARE Mick Jagger, vacanze in Sicilia GUARDA ...L'attrice, nata il 12 novembre 1982, ha all'attivo più di 30 film e un Premio Oscar vinto per aver dato il volto alla Fantine di "Les Misérables". Ma sono tanti i ruoli amati dal pubblico che hanno ...Anne Hathaway compie 40 anni e sembrano lontanissi i tempi in cui vestiva i panni dell'impacciata assistente Andy de "Il diavolo veste Prada". L'attrice neo-quarantenne si è imposta infatti infatti un ...Compie 40 anni l’attrice Anne Hathaway. E lo fa all’apice di una carriera sfolgorante che la vede protagonista nelle sale cinematografiche, ma anche sul red carpet e nel mondo della moda. Tante cose s ...