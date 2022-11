Amici 22 | NDG svelato il mistero | ecco chi è l’autore del bigliettino con le critiche rivolte al cantante

Leggi su isaechia

(Di sabato 12 novembre 2022) Durante il Daytime andato in onda ieri di, di Maria De Filippi, abbiamo assistito ad un momento molto teso tra due degli allievi di questa edizione. La padrona di casa, ha radunato i concorrenti in saletta, per fare loro una comunicazione. Ha infatti rivelato che in un biglietto anonimo, si era parlato di NDG, in maniera non proprio carina. Maria ha cosìil contenuto del messaggio: Ti fai troppe paranoie, appesantisci tutto ed a volte penso che tu faccia determinate cose solo per apparire. Non sapendo chi fosse il mittente, il diretto interessato ha chiesto delucidazioni; Vorrei capire quali sono queste cose che mi farebbero apparire falso, non ho capito di quali cose stiamo parlando. Nessuno però si è fatto avanti in quel momento. Aaron è intervenuto per spronare chiunque avesse scritto il biglietto a farsi avanti: “Ragazzi, secondo ...