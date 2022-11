Altro giocatore del Napoli convocato al Mondiale | è arrivata l’ufficialità

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 12 novembre 2022) Ilin Qatar è ormai alle porte: dopo l’ultime partite di campionato che si disputeranno in questo weekend, i giocatori convocati dalle proprie nazionali partiranno subito per raggiungere il ritiro. La gara d’esordio è prevista per domenica 20 novembre e vedrà impegnato il Qatar, nazione ospitante, contro l’Ecuador. Viste le mancate convocazioni di Mario Rui con il Portogallo e Simeone con l’Argentina, saranno solo cinque i giocatori delimpegnati in Qatar. Kim Min-Jae (Getty Images) Kimdalla Corea del Sud per ilProprio nelle ultime ore anche la Corea del Sud ha diramato la lista dei convocati per il: presente ovviamente il difensore azzurro Kim Min-jae, leader della retroguardia asiatica. Con la convocazione di Kim e in attesa ...