Altro che navi delle Ong Dalla rotta balcanica superati i 100mila arrivi

(Di sabato 12 novembre 2022) I dati dell’Agenzia europea per il controllofrontiere, Frontex, lo dice chiaramente: dai primi di gennaio fino a settembre ci sono stati più di 106 mila attraversamenti “illegali” dai Balcani verso l’Unione europea. Dai primi di gennaio fino a settembre ci sono stati più di 106 mila attraversamenti “illegali” dai Balcani verso l’Ue Spostare la discussionemigrazioni solo sul Mediterraneo può tornare utile per la propaganda dei sovranisti voi sparsi in giro per l’Europa ma i dati del 2022 indicano che via terra la cifra è del 170% più alta rispetto a quella dello stesso periodo del 2021 e sette volte più alta del 2019 (15 150 attraversamenti) – anno procedente ai lockdown per contenere la pandemia da Covid-19. A essere porta d’ingresso è la Serbia, stato candidato a entrare nell’Ue, che ha un accordo di agevolazione per il rilascio dei ...