Altro arresto per il foreign fighter marocchino dell’Isis | “Torturava con scariche elettriche”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 12 novembre 2022) Roma, 12 nov – Nuovoper il 28enneSamir Bougana. La Polizia di Stato di Brescia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti per «sequestro di persona e lesioni personali, aggravati dall’avere adoperato sevizie e agito con crudeltà nonché dalla finalità di terrorismo e dell’odio razziale». Una vita di terrorismo, torture e sevizie nel nome di quello Stato islamico da cui poi aveva tentato di fuggire perché, cuor di leone, «aveva paura delle bombe». Ildi nuovo in manette Di famiglia originaria del Marocco, Bougana è nato a Gavardo, provincia di Brescia, che ha lasciato nel 2010 per trasferirsi in Germania; nel 2015 parte per la Siria unendosi, come ...