Allegri | «Il Napoli ha perso solo quattro punti da inizio campionato»

(Di sabato 12 novembre 2022) Il tecnico della Juve, Massimiliano, ha parlato in conferenza per presentare il match contro la Lazio Si aspetta una partita bloccata?«Mi aspetto una partita complicata contro una squadra come la Lazio che sta facendo molto bene, poi nel calcio dopo 10 minuti cambia tutto. Veniamo da un filotto importante e dobbiamo dare seguito alle cinque vittorie con un risultato positivo, sapendo che la Lazio in trasferta ha subito ungol. Sappiamo che è sempre difficile battere le squadre di Sarri, in più la Lazio ha tecnica e fisicità» Come sta Locatelli? Giocherà col 3-5-2?«Dovrò valutare se Locatelli e Cuadrado saranno a disposizione, a quel punto farò delle scelte» Di Maria avrà più minuti?«Non è questione di Mondiale o meno. Sicuramente avrà un po’ più di 30 minuti, ma dovrò decidere se farlo partire dall’o dalla panchina. ...