Allegri | “Chiesa convocato | su Locatelli e Cuadrado decido domani”

(Di sabato 12 novembre 2022) (Adnkronos) – “mattina dovrà verificare le condizioni fisiche diper vedere se saranno disponibili, poi, farò le mie scelte”. Così Massimiliano, tecnico della Juventus, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio.”Per quanto riguarda Di Maria devo decidere se farlo partire dall’inizio o fargli fare un tempo, lui è un giocatore che alza la qualità tecnica della squadra. Vlahovic non sta bene, sente dolore e non sarà della partita,invece è”. “Il Napoli anche oggi ha vinto, ha perso solo 4 punti nelle prime 15 giornate. Nel calcio però quello che vale oggi non vale. Noi pensiamo solo a fare benesera e poi a farci trovare nelle migliori condizioni alla ripresa del ...

