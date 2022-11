AIA | arrestato il procuratore capo | D’Onofrio nei guai per taffico di droga

Si è dimesso dal suo incarico di procuratore capo dell', l' Associazione Italiana Arbitri , Rosario D'Onofrio , ex militaregiovedì 10 novembre nell'ambito di un'operazione della Dda di Milano e della Guardia di Finanza per traffico ...E' accusato di traffico internazionale di stupefacenti Rosario D'Onofrio si è dimesso dal suo incarico di procuratore dell'(Associazione italiana arbitri). D'Onofrio è statogiovedì scorso nell'ambito di un'operazione della Dda di Milano e della Guardia di Finanza per traffico internazionale di droga. Le ...Rosario D'Onofrio ha presentato le dimissioni da procuratore capo dell'Aia, Associazione Italiana Arbitri, dopo essere stato arrestato per droga.La Guarda di Finanza ha condotto un'operazione antidroga che ha portato all'arresto del procatore capo dell'Aia Rosario d'Onofrio.