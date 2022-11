Addio a Nasseri | il senzatetto che ispirò ' The Terminal' con Tom Hanks | è morto in aeroporto

(Di sabato 12 novembre 2022) Mehran Karimi, rifugiato politico iraniano che ha vissuto più di 18 anni all'parigino di Roissy - Charles de Gaulle ed ha ispirato il regista Steven Spielberg per il suo film 'The ...

Dopo il film,si sarebbe trasferito in una casa di accoglienza a Parigi. Dopo aver speso tutti i soldi incassati, era tornato da qualche settimana a vivere all'aeroporto: addosso aveva ..., 80 anni, è morto per cause naturali nel terminal 2F ... Addio a Mehran Karimi Nasseri: ispirò «The Terminal» Dopo aver vissuto 18 anni allo scalo parigino Charles de Gaulle, si è spento il rifugiato iraniano Mehran Karimi Nasseri ...Mehran Karimi Nasseri, rifugiato politico iraniano, ha vissuto più di 18 anni all'aeroporto parigino di Roissy-Charles de Gaulle ...