Ac Milan e Puma Celebrano L’iconica Era Dei ‘Paninari’ Con Una Nuova Collezione

Leggi su seriea24

(Di sabato 12 novembre 2022) La celebre subcultura dei Paninari ha stabilito un nuovo codice per i giovaniesi degli anni ’80, creando un nuovo stile – caratterizzato da colori vivaci – che li differenziava dai propri coetanei. L’attenzione per i dettagli tipica dei Paninari contraddistingue anche l’ultimax AC, che reinterpreta e riaccende quello stile così iconico in favore di unagenerazione. Con questastreetwear,e ACoffrono uno sguardo personale e intimo al Club fondato nel 1899, rendendo omaggio al fenomeno culturale dei Paninari, un look popolare che si è presto diffuso anche fuori dao e dall’Italia ed è diventato una delle principali influenze della moda degli anni ’80, ...