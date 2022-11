A Cagliari si eleggono i campioni italiani di scacchi

(Di sabato 12 novembre 2022) AGI - "Ci sono molti, ma un solo matto", narra un antico proverbio sul gioco. E allo stesso modo, a contendersi i tornei assoluti(Open, Femminile e Under 20) ci saranno molti ottimisti, ma un solo vincitore. Le luci della ribalta sono rivolte, a un mese esatto dai mondiali Under 20 di Cala Goinone, ancora verso la Sardegna. Stavolta il palcoscenico è, l'Hotel Regina Margherita, struttura ben nota a chi vive o frequenta il capoluogo isolano. La sede dei campionati assoluti si trova a pochi metri dal porto, e dal nuovo lungomare, risistemato per la gioia di chi ama le lunghe passeggiate o le altrettanto lunghe pause, seduti in una panchina, a pensare. Ma è anche vicina al Bastione di Saint Remy, il luogo che più si addice a chi ama arrocchi e solide difese. Insomma, 'Casteddu' è pronta ...

