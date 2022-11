Zingaretti si dimette da Presidente della Regione Lazio | ‘Contento di aver risanato il debito’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 11 novembre 2022) E’ finita l’era di Nicolaalla. Come annunciato ieri, l’ormai ex (di fatto), eletto alla Camera dei Deputati con il Partito Democratico, ha rassegnato le sue dimissioni rimettendo così il mandato. Ma cosa resta di questi anni? Il bilancio, secondo, è positivo in tutti i sensi dato che nel lasciare l’incarico ha sottolineato i traguardi raggiunti, anche sotto il profilo economico, sotto la sua Amministrazione. Le dichiarazioni didopo le dimissioni Nicolaha parlato ieri nel suo intervento in occasione dell’udienza del giudizio di parifica del rendiconto regionale per l’esercizio finanziario 2021 dinanzi alla Sezione di controllo per ilCorte dei Conti. Il ...