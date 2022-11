Corriere dello Sport

Mancini ha parlato con il giocatore dopo che, negli ultimi giorni, è successo praticamente di tutto: ierisembrava non essere pronto, come confermato allo staff azzurro dalla stessa Roma, per ...Sino alla mezzora a parte una cartellino giallo che Ayroldi sventola in faccia aper eccessive proteste non succede molto dalle parti di Reggio Emilia. Mentre dal 31'tutto prima con ... Zaniolo, cambia tutto: Mancini lo convoca in Nazionale Il ct, dopo il post su Instagram e una giornata di contatti febbrili, ha deciso di chiamare Nicolò con l'Italia per le sfide contro Albania e Austria ...Nicolò Zaniolo risponde alle indiscrezioni pubblicate oggi dalla stampa in merito alle convocazioni dell'Italia per le prossime amichevoli contro Albania e Austria attese per questa ...