Yali Capkini trama puntata 8 dell’11 Novembre 2022 (Di venerdì 11 novembre 2022) Quando Ferit dice a Seyran che Suna lo ha baciato di notte, Seyran si arrabbia molto e sebbene Ferit dica che è innocente, non gli crede e lo accusa. Quando Seyran scopre che sua madre è malata, decide di passare la notte con lei. Ferit, invece, approfitta della situazione L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey
Yali Çapkini 9. bölüm fragmani izle: Yali Çapkini yeni bölüm fragmani yayinlandi mi Ferit, Seyran'i köseye sikistiriyor...Yali Çapkini yeni bölüm fragmani yayinlandi mi sorusunun yaniti sorgulanan konular arasinda yer aliyor. Star TV ekranlarinin heyecanla takip edilen dizisi Yali Çapkini yeni bölümüyle ekranlara geldi.
Yali Çapkini FINAL MI yapacak Yali Çapkini gerçek hikayesi ne, sonu nasil bitecek Yali Çapkini kimin hayatini anlatiyorYali Çapkini hakkinda aramalar hiz kazandi. Bu aksam 8. bölümüyle ekranlara gelen Yali Çapkini'nin gerçek hikayesi merak edildi. Hikayede geçen karakterlerin gerçekte kim oldugu en çok arastirilan kon ...
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