Xiaomi 12S Ultra Concept | niente più fotocamera | ci pensa Leica al nuovo progetto

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 11 novembre 2022)collaborano per la realizzazione di undispositivo molto più interessante degli altri già presenti sul mercato. Abbiamo sempre voluto vedere un dispositivo come questo – Computermagazine.itUno smartphone-alquanto singolare nel suo genere Lei Jun, CEO di, ha presentato in un video il12SPhone, uno vero e proprio “camera phone” che tende a riprendere le linee estetiche del 12Sma gli aggiunge un elemento particolare: la possibilità di connettere al modulo fotografico posteriore un obiettivoM intercambiabile trasformandolo in una mirrorless unica al mondo. Il 12S...